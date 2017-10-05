Море красоты! В Париже открыли музей Ива Сен-Лорана

Берже был сооснователем модного дома Yves Saint Laurent. Более того, именно этот мужчина состоял в гражданском браке с известным кутюрье. Совсем не удивительно, что он решил увековечить память о столь талантливом человеке. Сам Пьер не успел побывать на открытии музея, так как скончался 7 сентября, за несколько недель до великого дня, пишет Fabiosa.com.

При жизни Пьер рассказывал, что ему очень хотелось превратить нечто важное для Ива в настоящий проект, который будет жить десятки, а то и сотни лет. Музей — отличная возможность это сделать! Там представлено 15 000 аксессуаров, более 5 000 предметов гардероба, различные наброски и рисунки кутюрье, а также фотографии из архивов. Там можно найти даже экземпляры 1974 года!

Если будете в Париже и захотите побывать в этом музее, то сможете найти его по адресу дом №5 по авеню Марсо.

Напомним, Ив Сен-Лоран умер в 2008 году от рака головного мозга, но модный дом не прекращает трудиться во имя своего основателя. А теперь и каждый гость Парижа может прикоснуться к истории!