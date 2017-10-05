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Роды по-британски: история двух Кейт

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ФОТО: MICHAEL MIDDLETON /AHC/SIPA/MICHAEL MIDDLETON /AHC/SIPA

Видеоблогер Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и бесплатной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» матерью Ольгой Молокиной.

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка, пишет Deti.mail.ru.

Принца Джорджа и прицессу Шарлотту Кейт Миддлтон родила в частном крыле «Линдо» больницы Святой Марии на западе Лондона и ожидается, что и третий королевский отпрыск появится на свет в этой больнице. Но не всем по карману рожать в таком роддоме.

Автор #Londonблог и видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и государственной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» матерью Ольгой Молокиной.

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