Роды по-британски: история двух Кейт

Недавно стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка, пишет Deti.mail.ru.

Принца Джорджа и прицессу Шарлотту Кейт Миддлтон родила в частном крыле «Линдо» больницы Святой Марии на западе Лондона и ожидается, что и третий королевский отпрыск появится на свет в этой больнице. Но не всем по карману рожать в таком роддоме.

Автор #Londonблог и видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер сравнивает, как рожают в частной и государственной системах здравоохранения в Британии, с помощью второй Кейт — русскоговорящей британки Кейт Пивор — и недавно родившей в крыле «Линдо» матерью Ольгой Молокиной.