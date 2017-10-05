А вы знали, что «Телепузики» создавались под кокаином

По словам Грэм, кокаин коллеги предложили ей в первый же день работы, а вскоре она плотно подсела на «крэк» и героин. Самое интересное в этой истории то, что руководство BBC не только не боролось на наркоманией на рабочих местах, но и всячески поощряла подконтрольных психонавтов за нестандартное мышление и выплачивало им отдельные премии за новые идеи, передает Liveinternet.ru.

В принципе, подозрения, что зеленый монстр Мази, злодей Ковекс и все четыре Телепузика придуманы не самым здоровым сознанием, были уже давно. Пару лет назад польские власти, к примеру, заподозрили разноцветных кумиров детей всего мира в гомосексуализме, обнаружив, что Тинки-Винки, к примеру, любит разгуливать с женской сумочкой. Помимо этого, «Телепузиков» успели обвинить во всех смертных грехах, включая едва ли не сатанизм. Теперь мотивация героев становится если не понятнее, то уж во всяком случае, более объяснимой. Странно лишь, что подтверждение прошлых гипотез пришло только сейчас, а не тогда, когда плюшевые пришельцы с телеэкранами на животах впервые появились в эфире.