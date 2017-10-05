Научно доказано: матери больше любят дочек, а отцы — сыновей

Исследователи из Бизнес-школы при Университете Ратгерс (США), статья которых опубликована в журнале Journal of Consumer Psychology, провели серию из четырех психологических экспериментов с участием американцев, имеющих детей обоих полов. Более 90% участников до начала экспериментов признались, что любят всех своих детей совершенно одинаково. Однако завуалированная цель исследования, о которой сами участники и не подозревали, заключалась в том, чтобы разобраться, как неосознанные чувства руководят поведением родителей в ситуации, когда нужно сделать выбор между сыном и дочерью. Ученые сочли, что лучше всего скрытые мотивы проявляются, когда речь идет о деньгах, пишет Deti.mail.ru.

В ходе одного из экспериментов участникам сообщили, что им выдадут чек на 25 долларов для того, чтобы они отдали его кому-то из своих детей. Абсолютное большинство матерей решили отдать деньги дочерям, в то время как отцы предпочли в этой ситуации сыновей. Чтобы проверить, не влияют ли на такой выбор культурные особенности, эксперимент повторили с индийскими родителями, и результат был таким же.

Еще один эксперимент также подтвердил, что инстинктивно мамы почти всегда предпочитают дочек, а папы – сыновей. Когда родителям представлялась возможность выбрать, что выиграть в лотерею накануне начала учебного года – школьный рюкзак для девочки или для мальчика, в 75% случаев мамы выбирали «девочковый» рюкзак, а папы в 87% случаев выбирали «мальчиковый».

«Тот факт, что родители предпочитают вкладываться в ребенка своего пола, связан с тем, что женщины в большей степени идентифицируют себя с дочерьми, они видят в них себя. То же самое можно сказать о мужчинах и сыновьях», – пояснила один из авторов исследования, профессор Кристина Дюрант.

Она отметила, что эти подсознательные предпочтения могут иметь огромные последствия для детей в зависимости от того, кто в семье распоряжается финансами. Если это – мать, то она склонна больше тратить на дочерей – девочки могут рассчитывать на лучшее по сравнению с мальчиками медицинское обслуживание, образование, более лакомую часть наследства и так далее. Соответственно, если семейные финансы контролирует отец, в приоритете находятся сыновья.