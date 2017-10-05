Какие продукты нельзя замораживать, почему нельзя повторно замораживать грудное молоко и что делать с консервами, которые необходимо сохранить, читайте ниже!

Яйца

Яичная скорлупа прекрасно сохраняет содержимое от внешнего воздействия, но не от перепада температур. В результате замораживания скорлупа может треснуть и дать вход вовнутрь вредным бактериям. Также яйцо теряет свою структуру и вкус, пишет Lady.tochka.net.

Молочные продукты

Из молочных продуктов нежелательно замораживать йогурты, кефир, сметану, различные мягкие сыры, например, творог или сливочный сыр. Его нежная воздушная консистенция после размораживания потеряется. Кстати, нельзя повторно замораживать грудное молоко. Во-первых, оно теряет свои ценные качества, а во-вторых, при размораживании повышается риск размножения в нем вредоносных бактерий. Сама понимаешь, раз дело касается грудничка, то лучше не рисковать его здоровьем.

Майонез и другие соусы

Соусы на основе крахмала, муки и яиц после размораживания, как правило, расслаиваются на составные части, меняют свою структуру и будут непригодными к употреблению в пищу, да и попросту невкусными.

Овощи с высоким содержанием влаги

Большое количество воды, содержащейся в некоторых овощах, приводит к тому, что после размораживания она вытекает из таких продуктов, лишая их прежней консистенции, витаминов, вкуса и приятного внешнего вида. Например, огурцы, помидоры, латук, салат, редиска, редька, картошка, капуста, а также лук и чеснок. Такие овощи становятся вялыми, кашеобразными и совершенно неаппетитными, а некоторые темнеют, теряют свой родной вкус и запах. Кроме того, не следует вновь забрасывать в морозилку оттаявшие овощи, т.к. в них достаточно быстро развиваются вредные для организма бактерии. Вот почему нельзя повторно замораживать овощи.

Сочные ягоды

Водянистые, переспевшие, подбитые, мягкие – вот какие ягоды нельзя замораживать. Из этих соображений не рекомендуется морозить клубнику, малину, арбузы, поскольку высокий процент влаги, содержащийся в них, при размораживании делает их совсем непривлекательными, бесформенными, кашеобразными, без вкуса и даже без запаха. И твой аппетит тает вместе с размороженными ягодами прямо на глазах. Но если хочется полакомиться витаминной ягодкой, лучше заморозить ее в виде пюре с сахаром.

Консервы

Консервация по правилам хранения не предусматривает температуру заморозки. Замерзая, жидкость в жестянке расширяется и может разорвать банку. Такой продукт следует держать в прохладной кладовке. Если же у тебя вдруг возникла необходимость заморозить консервы, переложи содержимое банки в герметичную посуду и отправляй в морозилку.

Как правильно размораживать продукты

Также не забывай, что размораживать продукты следует правильно и последовательно. Сначала достань их из морозильной камеры и переложи в холодильник на несколько часов, чтобы они оттаяли. А уже затем из холодильника размораживание можно продолжить при комнатной температуре.