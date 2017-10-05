Весившая 36 килограммов швейцарка рассказала о своей борьбе с анорексией

Жительница Цюриха Джулия Янссен почти десять лет борется с анорексией. Еще недавно вес девушки составлял всего 36 килограммов, и она балансировала на грани жизни и смерти. Медики сразу предупредили Джулию о том, что ее организм может не выдержать, ведь она падала в обморок по несколько раз в сутки. Более того, у Янссен клочьями начали выпадать волосы, кожа приобрела болезненный синий оттенок, а из-за пониженного кровяного давления ей было постоянно холодно — даже в теплую погоду она носила шерстяную одежду, передает Rus.tvnet.lv.

«Я понимала, что мое время проходит, и я могу умереть в любую секунду», — поделилась мисс Янссен с изданием The Daily Mail.

Именно в тот момент швейцарка решила, что будет бороться с недугом, чего бы ей это ни стоило. Сейчас Джулия с ужасом вспоминает о том, как раньше днями могла вообще ничего не есть из-за своих убеждений и постоянно считала калории. «Родные следили за тем, чтобы я съедала свой завтрак, чтобы убедиться, что я не обманываю их.

В такие моменты мне приходилось размазывать масло по волосам, а другую еду прятать в ушах. Еда была повсюду: в моей сумке, в карманах, за диваном. Мне пришлось испортить немало качественных вещей», — призналась швейцарка.

В настоящее время Джулия Янссен научилась контролировать анорексию.

Девушка старается не пропускать приемов пищи и потребляет по 3000 калорий в день. Сегодня она весит 42 килограмма, но это по-прежнему очень мало, и ей предстоит долгое восстановление.

По словам Джулии, ее физическое самочувствие значительно улучшилось, однако в ментальном плане ей все еще тяжело.

«Иногда мне кажется, что я никогда не смогу до конца победить недуг. Надеюсь, что со временем мне все же удастся обрести гармонию», — рассказала Янссен.

Джулия признается, что анорексия разрушила ее жизнь, но она готова сделать все, чтобы наверстать упущенное.

«У меня были мечты и планы. Я хотела поступить в университет, заниматься музыкой, работать. Вместо этого всю свою юность я была изолирована от всего окружающего мира», — с горечью заявила девушка.

Более того, сейчас ей стыдно за свое поведение перед близкими. Янссен переживает, что причинила много боли своим родным.

A post shared by Julia Lucy Hope (@julia_lucy_hope) on Oct 1, 2017 at 11:28am PDT

A post shared by Julia Lucy Hope (@julia_lucy_hope) on Sep 25, 2017 at 11:33am PDT