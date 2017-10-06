Прием мультивитаминов в начале беременности снижает риск аутизма у ребенка

Точные причины, лежащие в основе развития расстройств аутистического спектра (РАС), до сих пор не ясны. Однако ученые и прежде подозревали, что, помимо генетики, шансы рождения ребенка с РАС повышают внутриутробные условия окружающей среды, то есть какие-то факторы, влияющие на головной мозг плода, пока он находится в матке. Возможно, речь идет о состоянии здоровья, образе жизни, питании матери, но определенного ответа на этот вопрос пока нет, пишет Medikforum.ru.

Международная группа исследователей, статья которых опубликована в журнале The BMJ, решила проверить, как связаны между собой риск рождения ребенка с тяжелыми случаями РАС и прием матерью мультивитаминов во время беременности. Для этого ученые всесторонне проанализировали данные почти о 300 тысячах матерях и их детях, живущих в столице Швеции – Стокгольме. В выборку были включены дети, которым на 31 декабря 2011 года было от 4 до 15 лет, то есть все они родились с 1996 по 2007 годы. Часть мам принимала во время беременности мультивитамины, часть – не только мультивитамины, но еще и добавки с фолиевой кислотой и/или железом, а часть не принимала вообще ничего.

Анализ данных продемонстрировал, что у матерей, начавших с раннего срока беременности принимать мультивитамины, вероятность рождения ребенка с аутизмом, сопровождающимся умственной отсталостью, оказалась примерно вдвое ниже, чем у матерей, не принимавших никаких витаминных добавок. При этом прием женщинами дополнительных добавок с фолиевой кислотой и/или железом на результаты никак не повлиял.

Несмотря на всю определенность полученных результатов, авторы исследования все же не торопятся рекомендовать всем беременным обязательно принимать мультивитамины с начала беременности. Они подчеркивают, что ввиду важности этой темы, необходимы дальнейшие исследования, которые бы подтвердили сделанные ими выводы.