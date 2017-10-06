Исследование: токсикоз вводит женщину в сильный и длительный стресс

Обычный токсикоз, выражающийся утренней тошнотой, поражает примерно 70% беременных. Как правило он проходит после 12-й недели беременности. Но у женщин с так называемой неукротимой рвотой беременных (hyperemesis gravidarum) тошнота может сохраняться на протяжении всего дня (рвота проявляется до 30 раз в день) и всего срока беременности. Женщина не может ни пить, ни есть. Подобная проблема встречается у каждой 33-й беременной, пишет Meddaily.ru.

Отклонение угрожает обезвоживанием (требуется принудительное введение жидкости). Оно опасно и для матери, и для ребенка, ведь повышается риск дефицита важных питательных веществ. Возможно снижение массы тела на 10%, накопление токсинов в крови и моче (кетоз). У женщин с этой проблемой ученые выявили сильный стресс. Его признаки сходили на нет только спустя 18 месяцев после родов.