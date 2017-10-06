Психологи: если хотите быть счастливым, занимайтесь Зумбой

Занятия по Зумбе протестировали на 60 добровольцах с низким уровнем физической активности. Они занимались в течение пяти недель по часу в день. Эффект от занятий оценивался по ряду показателей: социальные, эмоциональные, физическое состояние, боли в теле, физическая работоспособность, уровень энергии, психическое здоровье и общее состояние, пишет Meddaily.ru.

В целом занятия повысили качество жизни, особенно эмоциональный аспект (даже после окончания эксперимента люди чувствовали себя лучше, чем изначально). Сейчас ученые проводят 16-недельный эксперимент с Зумбой.