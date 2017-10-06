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Психологи: если хотите быть счастливым, занимайтесь Зумбой

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Фестиваль Zumba в Пайде. Фото иллюстративное | ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Зумба - система, объединяющая танец и фитнес. Она довольно популярна среди тех, кто желает похудеть. А недавно сотрудники Университета Гранады установили: Зумба помогает улучшить настроение и повысить качество жизни, пишет The Daily Mail. Положительный эффект может сохраняться на протяжение двух месяцев.

Занятия по Зумбе протестировали на 60 добровольцах с низким уровнем физической активности. Они занимались в течение пяти недель по часу в день. Эффект от занятий оценивался по ряду показателей: социальные, эмоциональные, физическое состояние, боли в теле, физическая работоспособность, уровень энергии, психическое здоровье и общее состояние, пишет Meddaily.ru.

В целом занятия повысили качество жизни, особенно эмоциональный аспект (даже после окончания эксперимента люди чувствовали себя лучше, чем изначально). Сейчас ученые проводят 16-недельный эксперимент с Зумбой.

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