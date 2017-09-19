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Как приготовить домашнее вино из винограда: бесценный рецепт

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Вино

ФОТО: SCANPIX

Стоит хоть раз в жизни попытаться приготовить домашнее вино, чтобы понять ценность этого виноградного напитка. Если вы думаете, что это слишком долгий процесс, просто прочтите этот пошаговый рецепт приготовления вина в домашних условиях и приготовьтесь делать все с удовольствием, вспоминая легендарного Адриано Челентано из фильма «Укрощение строптивого».

Для шести литров домашнего виноградного вина вам понадобится: 10 кг винограда, 2,5-3 кг сахара, пишет Rus.tvnet.lv.

Как готовить домашнее вино из винограда

1. Взять виноградные грозди и оборвать с них все ягоды. В эмалированном ведре небольшими порциями давить виноград руками или толкушкой до появления сока в больших количествах.

3. Затем прикрыть емкость марлей и оставить для брожения в тепле примерно на 4-5 дней. При этом 2 раза в день виноградную массу перемешивать деревянной лопаткой.

4. После того как давленый виноград поднимется, нужно откинуть его на дуршлаг для стекания сока и выжать через марлю. Затем перелить чистый виноградный сок в банки, насыпать сахарный песок и перемешать.

5. На горлышко банки надеть промытую медицинскую перчатку, проколоть в пальцах иголкой несколько дырочек и плотно обвязать резинкой по кругу.

6. Оставить вино для брожения на 2-3 недели при комнатной температуре. Обязательно следите за перчаткой. Вначале процесса она надувается, а когда сдуется – это знак того, что вино готово.

7. После того как дрожжи осядут, а вино осветлится и перестанут появляться пузыри, нужно аккуратно его процедить и закупорить пробкой. Важно, чтобы дрожжи не попали в чистые бутылки.

8. Вынести вино в прохладное место примерно на месяц.

В течение этого времени 3 раза перелить вино в другие бутылки, оставляя осадок в предыдущих. Затем еще месяц отстаивать в прохладном месте, и после этого можно его дегустировать.

Полезный совет! Мыть виноград перед началом приготовления домашнего вина не стоит, так как при попадании водосточной воды вино просто может не забродить.

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