Пять ошибок, из-за которых мы сжигаем мышцы вместо жира

Отсутствие "топлива" после физических нагрузок. Если вы не получаете необходимого для роста мышц «топлива» после физических нагрузок, то высока вероятность того, что организм начнет использовать мышечную массу. В течение 45 минут после завершения интенсивных тренировок вы должны употребить не менее 20 г белка для того, чтобы продолжить рост мышц, пишет Medikforum.ru.

Избыток кардиотренировок. Интенсивные занятия на велотренажерах или беговых дорожках кажутся неплохим способом сжигания лишних калорий, но вместе с этим вы можете лишиться и части мышечной массы. Для избавления от этого кардионагрузки необходимо практиковать не чаще двух-трех раз в неделю, а в оставшиеся дни заниматься весовыми упражнениями.

Нехватка сна. Если вы элементарно не высыпаетесь, то ваши гормоны не функционируют оптимальным образом, что приводит к повышению уровня кортизола. Это окажется причиной переработки углеводов в подкожный жир. Более того, вы станете ощущать себя усталыми, так что вам просто не хватит сил для нормальных физических нагрузок.

Вы отказываетесь от силовых упражнений. Вам необходимы отжимания и подтягивания на брусьях для поддержки мышечной массы. Если вы ограничиваете прием калорий и не практикуете силовые тренировки, то однозначно не сможете прибавить в мышцах.

Вы недополучаете белков. Для роста мышечной массы необходимо 9 аминокислот из пищевых источников белка вроде яиц, курицы, молочных продуктов и мяса. Если вы теряете вес, то вместе с ним теряете и мышцы в отсутствии необходимого для вас белка.

Ограничения калорий. Употребление меньшего количества калорий помогает замедлить метаболизм, но это же и переводит организм в состоянии голода, когда он начинает сжигать не только жир, но и мышцы. Для минимизации потери мышечной массы и усиления потери лишнего жира необходимо создать дефицит не более чем в 500 калорий в сутки.