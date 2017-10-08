Диетологи советуют завтракать дважды

Диетологи утверждают, что завтракать дважды полезно тем, кто сбрасывает вес, пишет издание «OaNews». По их мнению, два завтрака поспособствуют более сильному чувству насыщения, не считая того, что организм получит большое количество полезных микроэлементов из съеденной пищи, пишет Medikforum.ru.

«Питательные вещества лучше и полноценней усваиваться в первой половине дня. Второй малокалорийный завтрак поможет управлять чувством голода, благодаря чему организм не включит режим экономии для откладывания жировых запасов», - высказались по этому поводу исследователи.

Они отметили, что второй завтрак должен быть достаточно легким – например, кисломолочные продукты, овсянка, фрукты. Два завтрака, насыщенных калориями, скорее приведут к лишнему весу, особенно при низком уровне физической активности.

Но тем, кто тяжело физически трудится в течении дня, диетологи, напротив, посоветовали есть каждые 3-4 часа. Для этой категории людей второй завтрак может быть достаточно плотным.