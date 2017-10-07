Один вопрос, который нужно задать друг другу, чтобы улучшить отношения

Если вы готовы строить продолжительные и действительно качественные отношения со своим партнером, вам стоит иногда задавать друг другу один очень простой, но многозначительный вопрос: “Что я должна (должен) делать, чтобы улучшить наши отношения?”, передает Fabiosa.com.

На первый взгляд в этом вопросе нет ничего необычного, но именно он помогает остановиться и подумать над тем, чего не хватает вашей паре. Не стоит воспринимать ответы в штыки. Нужно действительно научиться правильно слышать и понимать своего партнера, ведь, отвечая на такой вопрос, он или она будет максимально раскрываться перед вами. Эти моменты нужно ценить!

Счастливой пара сможет стать только тогда, когда оба партнера будут положительно влиять друг на друга. Нужно саморазвиваться, находить общие занятия, уделять время разговорам по душам, близости и попыткам объективно улучшить какие-то стороны своего партнера. Старайтесь поддерживать друг друга и помогать. Пусть это будет уместная критика, своевременный совет или подсказка в быту. Научитесь принимать все это с благодарностью, а не с обидой.

Если вы с партнером будете вовремя задавать друг другу вопрос, о котором мы сегодня рассказали, то сможете построить счастливые и продолжительные отношения, в которых вы оба будете ценить друг друга и уважать. Любви вам и понимания!