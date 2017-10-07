Ранний токсикоз беременных сказывается на психике будущих отцов

К такому выводу пришли австралийские исследователи, статья которых опубликована в журнале Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology. Ученые опросили три сотни будущих пап, у части из которых беременные жены страдали от тошноты и рвоты по утрам. Большинство мужей были в курсе того, что происходит с их женами. 13% опрошенных назвали состояние своих жен тяжелым, пишет Deti.mail.ru.

Анализ ответов показал, что, хотя плохое самочувствие жен не ввергает будущих отцов в депрессию, их психика все же негативно реагирует на ситуацию. Уровень тревожности у таких пап оказался значительно выше, чем у тех мужчин, чьи жены переносили беременность легко. Многие признавались, что не могут нормально работать, испытывают чувства фрустрации и безнадежности, беспокоятся о здоровье жены, о том, как скажется токсикоз на развитии будущего малыша, справятся ли они с родительскими обязанностями и так далее.

Как отметила ведущий автор исследования Джулия Сартори, мнение которой приводит The Daily Mail, обычно врачи сосредоточены на благосостоянии будущей мамы, но папам в этот непростой период тоже нужна помощь и поддержка со стороны профессионалов, особенно тем, кто ждет первенца.