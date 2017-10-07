Как пережить развод с мужем: 5 главных советов

Как пережить развод с мужем: выплачься

Именно так, наревись от души, желательно, в подходящую жилетку в виде подруг или близких людей, которые тебя понимают, не осудят и не слишком пострадают от твоих слез. Только изначально отведи себе определенный отрезок времени для своих слез. Это как в отпуск сходить, например, с 1-го по 7-е число, ровно неделю ты ревешь и даешь волю чувствам, но затем твой "отпуск" прекращается, и ты возвращаешься к своим ежедневным "рабочим обязанностям", т.е. начинаешь строить новую жизнь. Иначе твои страдания могут растянуться не на один месяц по поводу того, как пережить развод. Советы подруг приветствуются, пишет Lady.tochka.net.

Как пережить развод с мужем: смирись с ситуацией

Сразу простить человека очень сложно, да и не факт, что когда-нибудь получится. Особенно, после того, как пришлось пережить измену мужа. Но махать кулаками после драки – неразумно, а ведь ты человек цивилизованный и умный, правда? А потому умерь свой гнев, охлади свой пыл ("отпуск" уже закончился, помнишь?) и прекрати перемалывать с подругами подробности развода. Теперь ты вполне готова перейти из этих отношений в другую плоскость.

Как пережить развод с мужем: не паникуй

После того, как пришло осознание, что прежний этап закончен, но жизнь на этом не обрывается, не бросайся срочно вышибать клин клином. Не зацикливайся на теме семьи. Возьми тайм-аут и даже не смотри в сторону мужчин – у тебя вряд ли получится быть в этот период по-настоящему объективной. Разрыв отношений в любом случае оставляет рану, так дай ей возможность затянуться и выздороветь. Кстати, вполне возможно, что на противоположном "конце" этой истории твой недавний супруг решает проблему, как пережить развод с женой. Так что ты не одинока в этой проблеме.

Как пережить развод с мужем: ты все равно остаешься мамой

Как пережить развод, если есть дети? Продолжай свою привычную жизнь, особенно если у тебя есть дети. Развод – не повод отказываться от прогулок, увеселительных мероприятий или других добрых семейных традиций. А также от общения ребенка с папой и от его участия в воспитании и тем более финансовой поддержки. Несмотря на разрыв отношений, он не перестал быть отцом твоего ребенка. Не перекладывай свои страдания на детские плечи. Твое сильное взрослое сознание справится с этим потрясением гораздо легче, чем неокрепший мозг сынишки или дочки. И малыш не должен видеть разбитую горем мать, утопающую в слезах – подумай о его душевном состоянии, ведь часто дети в разводе родителей винят себя. А это комплекс на всю жизнь.

Как пережить развод с мужем: развивайся

На самом деле развод – это ступенька в жизни, выход на новый уровень, очередной этап, неизведанный поворот. Согласны, не у всех он возникает, кому-то везет больше, кому-то меньше, но ты не одна в вопросе, как пережить развод. Советы психолога часто сводятся к тому, что нужно заниматься собой: саморазвитием, творчеством, здоровьем, внешностью, работой, путешествиями, новыми знакомствами и впечатлениями. В конечном итоге – повышать самооценку, становиться интересной, самодостаточной, жизнерадостной, целостной. Это заколдованный круг. Такая жизненная позиция, как магнитом, будет притягивать к тебе интересных людей, и твоя жизнь действительно наладится.