Как смена цвета волос может повлиять на жизнь и судьбу человека

Внешность человека создает первое впечатление о нем и многое говорит о его характере. Это касается облика в целом, одежды и, конечно же, прически. Ваша стрижка и цвет волос не только являются частью имиджа, но и отражают вашу натуру. Каждый человек рождается с определенным цветотипом и уже в течение жизни вносит в него изменения. В первую очередь это касается цвета волос.

Не только женщины, но и многие мужчины иногда желают кардинально сменить свой образ и задумываются о новом цвете волос, пишет Rus.tvnet.lv.

Однако не стоит забывать, что любые изменения во внешности чреваты последствиями. Будут они положительными или нет, зависит только от вас.

Если вы все же решительно настроены перекрасить волосы, узнайте, как такие перемены повлияют на вашу судьбу.

Светлые оттенки волос

Для большинства блондинов характерны открытость и беззаботность. Людей с таким натуральным цветом волос значительно меньше, чем брюнетов или шатенов. Если человек решается придать своим волосам светлый оттенок, скорее всего, он хочет добавить своему образу изящности и легкости.

Таким цветом волос управляет Меркурий, что полностью разрушает стереотип о глупости и наивности блондинов. Наоборот, под влиянием этой планеты проявляется их любознательность, дружелюбность и общительность.

Они всегда легко находят контакт с любыми людьми, любят познавать что-то новое и необычное, предпочитают не сидеть на месте, а отдыхать активно, путешествуя по разным городам и странам.

Придав своим волосам светлый оттенок, вы усилите влияние Меркурия. Это поможет вам раскрыться, проявить себя, поспособствует саморазвитию и достижению целей.

Однако не стоит забывать и про отрицательные черты этой планеты. Многие люди, попадая под воздействие Меркурия, становятся не столько общительными, сколько болтливыми и лживыми.

Пропадает чувство ответственности за сказанные слова, что может попросту обидеть окружающих и тем самым отвернуть от вас даже самых близких людей.

Ваши мысли могут стать беспорядочными, а сосредоточиться на конкретном деле будет очень сложно. Поэтому хорошо подумайте перед тем, как осветлять волосы. Возможно, чрезмерная уверенность и открытость навредят вам и пагубно отразятся на вашей дальнейшей судьбе.

Темные оттенки волос

Для брюнетов характерны стойкость, умение постоять за себя и решительность. Однако часто людям с темным цветом волос приписывают чрезмерную жесткость и расчетливость. Решив перекраситься в темный цвет, вы сможете придать своему образу таинственность, а благодаря энергетике этого оттенка вам будет проще достичь своих целей.

Темным цветом волос управляет Плутон, чье влияние придает еще больше чувственности и загадочности этим людям. Под влиянием этой планеты проявляются такие качества, как уверенность, харизматичность и мужественность.

Темноволосые люди не боятся проблем и трудностей, всегда готовы дать отпор провокаторам, при этом сами не являются заядлыми скандалистами. Даже наоборот: брюнеты предпочитают мирную атмосферу вокруг себя, а любые конфликты только вытягивают из них жизненную энергию.