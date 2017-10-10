Ученые доказали вред заменителей сахара

Ученые проводили эксперимент на мышах, склонных к диабету второго типа, жировой болезни печени и другим метаболическим заболеваниям, пишет Лайф.

Мышей посадили на обычную диету или на диету, которая богата жирами. Грызунам давали воду, подслащенную фруктозой или глюкозой.

За 10 недель эксперимента ни у одного животного с нормальным рационом питания не появились признаки диабета. Но при этом подслащённая вода способствовала увеличению веса.

У мышей, которые сидели на богатой жирами диете, фруктоза вызвала более серьёзные изменения в метаболизме, чем глюкоза. Грызуны набрали больший вес и меньше усваивали инсулин.