В Испании молодая мать умерла от таблеток для похудения

24-летняя испанка Лусеро Кампос год и два месяца назад родила ребёнка. Она хотела сбросить несколько килограммов и решила помочь процессу похудения специальными препаратами. Подробности рассказало издание El Universal.

Известно, что Кампос остановила свой выбор на таблетках Avitia Corbax. 1 июля, в субботу, она попала в больницу, поскольку у нее начались проблемы с дыханием. Позже она впала в кому и умерла. Врачи установили, что проблемы в организме спровоцировал приём препарата для похудения (испанка успела пропить его месяц), пишет Лайф.

Про данным El Universal, в таблетках Avitia Corbax содержались запрещённые компоненты. Отмечается, что их регулярный приём приводит к очень интенсивному выделению пота, а также становится причиной сильных головных болей, обмороков и тошноты.