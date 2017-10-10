А вы тоже так разрезаете круглые торты? Вы делаете это неправильно!

В 1906 году известный британский математик изобрел способ нарезания круглого торта, который, по его словам, приносит «максимум гастрономического удовольствия», пишет Маркетиум.

Дело в том, что, если вы нарезаете круглый торт традиционным способом, его края высыхают и становятся твердыми. Математический способ позволяет дольше сохранить свежесть сладкого лакомства.

Маркетиум

Для начала нужно вырезать полоску торта прямо посредине. Затем свести оставшиеся половинки вместе. На следующий день вы можете вырезать полоску торта накрест от оставшихся двух кусочков и снова свести (теперь уже четыре) части вместе.

Конечно, этот способ не подойдет для шумных компаний, где торт съедают сразу же после нарезки. Но для тех, кто любит полакомиться тортом в одиночку, такой способ будет очень даже удобным.