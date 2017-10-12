Только посмотрите, что этот талантливый парикмахер сделал с лысой женщиной!

Парикмахеры должны знать множество причесок, чтобы подбирать для клиентов не только те, которые они капризно просят, но и те, которые будут выгодно подчеркивать их черты лица, пишет Маркетиум.

Один такой парикмахер, некий мистер А. из Техаса, совершил настоящее волшебство! Он фактически спас женщину, которая лысела, проделав уникальную работу по наращиванию волос. Конечно, процедура заняла немало времени. Нужно было делать все крайне осторожно и продуманно, чтобы волосы выглядели естественно и натурально. Мало того, что мастер сумел скрыть лысину женщины, так он еще и сделал ей стильную прическу!

Маркетиум

Вы только посмотрите на эту красотку. Кто-нибудь может поверить, что она едва не лишилась волос? Вот на такие чудеса способны настоящие профессионалы!