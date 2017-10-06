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Отказ от мяса на время беременности - не лучшая идея

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Мясо курицы. | ФОТО: Scanpix

В новом исследовании приняли участие 5109 женщин и их дети. Ученые обнаружили: дети женщин, употреблявших мало мяса в процессе беременности, чаще злоупотребляли психоактивными веществами (ПАВ) в подростковом возрасте, пишет The Deccan Chronicle.

Снижение уровня потребления мяса существенно увеличивало риск злоупотребления ПАВ у детей матерей с нормально функционирующим геном, кодирующим белок-переносчик витамина B12. Специалисты полагают: дело именно в дефиците B12. Чтобы снизить риск, женщинам следует есть больше продуктов с витамином B12 либо принимать добавки, передает Meddaily.ru.

По данным предыдущего исследования, проведенного в Норвежском университете естественных и технических наук, беременные женщины с дефицитом витамина B12 в рационе часто рожают раньше срока. На массу тела детей при рождении нехватка данного витамина не влияет.

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