Отказ от мяса на время беременности - не лучшая идея

Снижение уровня потребления мяса существенно увеличивало риск злоупотребления ПАВ у детей матерей с нормально функционирующим геном, кодирующим белок-переносчик витамина B12. Специалисты полагают: дело именно в дефиците B12. Чтобы снизить риск, женщинам следует есть больше продуктов с витамином B12 либо принимать добавки, передает Meddaily.ru.

По данным предыдущего исследования, проведенного в Норвежском университете естественных и технических наук, беременные женщины с дефицитом витамина B12 в рационе часто рожают раньше срока. На массу тела детей при рождении нехватка данного витамина не влияет.