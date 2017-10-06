Бытовая химия для уборки дома убивает наши легкие

Многие люди считают, что регулярная уборка дома с использованием бытовых химикатов защищает нас от вредных бактерий и микробов. Однако в реальности это производит противоположное воздействие, так как тем самым мы постоянно подвергаем себя влиянию разных токсических химикатов, содержащихся в бытовой химии, которые могут повредить наше здоровье. В средствах для мытья полов и посуды, отбеливателях, жидкостях для плиты и раковин и других подобных продуктах обнаружен целый коктейль токсических химических веществ, способных спровоцировать проблемы с дыханием и множество аллергий. Таковы результаты исследования британских биохимиков, пишет Medikforum.ru.

«К сожалению, многие люди серьезно недооценивают те риски, которые связаны с бытовой химией, - говорят авторы отчета. - Многие из них содержат ингредиенты, являющиеся сильнейшими раздражителями как кожи, так и респираторной системы. Значительное количество исследований показало, что испарения от этих продуктов усиливают течение астмы и являются проблемой для функционирования лёгких. Всё больше ученых и медиков считает, что именно эти токсические вещества нужно винить во вспышке астмы, которая началась во второй половине прошлого века».

Другие ученые подчеркивают, что многие химические вещества и консерванты, применяющиеся в подобных продуктах, также являются причиной возникновения дерматитов и других проблем с кожей. В последние годы отмечается и значительное увеличение жертв контактного дерматита. В прошлом году учёные из Университета Бергена в Норвегии выяснили, что люди, которые регулярно убирают свой дом с помощью бытовой химии, на 14% чаще сталкиваются с ухудшением в работе легких в течение следующих 20 лет.