Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели

По словам самой модели, в сентябре кампания марки получила множество неприятных отзывов, чем она оказалась ошеломлена. «Я даже получала угрозы об изнасиловании на свою электронную почту. Даже представить не могу, каково это — жить с таким ограниченным мышлением», — подписала свое фото девушка.

Бистрем является известным активистом движения no-shave («без бритья»). На фото она позирует в коротком розовом платье. На YouTube-канале adidas Originals под видео с моделью также появилось множество негативных комментариев с угрозами и оскорблениями, передает Lenta.ru.

Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».

A post shared by arvida byström (@arvidabystrom) on Sep 25, 2017 at 6:46am PDT