Фанаты adidas ужаснулись волосатым ногам и подмышкам шведской модели

Шведская модель Арвида Бистрем (Arvida Byström), принявшая участие в осенне-зимней кампании adidas Originals, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в кроссовках бренда с волосами на ногах и в зоне подмышек. Поклонники бренда возмутились тем фактом, что девушка не убирает лишнюю растительность с тела.
По словам самой модели, в сентябре кампания марки получила множество неприятных отзывов, чем она оказалась ошеломлена. «Я даже получала угрозы об изнасиловании на свою электронную почту. Даже представить не могу, каково это — жить с таким ограниченным мышлением», — подписала свое фото девушка.
Бистрем является известным активистом движения no-shave («без бритья»). На фото она позирует в коротком розовом платье. На YouTube-канале adidas Originals под видео с моделью также появилось множество негативных комментариев с угрозами и оскорблениями, передает Lenta.ru.
Марка adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».