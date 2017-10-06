Если вы не хотите, чтобы ваши дети были плохо воспитаны, прекратите делать эти пять вещей!

Но скорректировать недостатки в поведении вы можете, используя несколько простых правил, пишет Lifter.com.ua.

1. Не попадайтесь на уловки детей

Они могут использовать плачь или истерику, чтобы добиться желаемого. А вы можете пойти у них на поводу из-за страха обделить чем-нибудь детей или показаться плохим родителем.

Не спешите удовлетворять каждую прихоть ребенка. Делая это, вы обычно пытаетесь получить его одобрение или восполнить то, чего сами не испытали в детстве.

Постарайтесь убедиться, так ли им нужно то, чего они хотят, а потом аргументированно объяснить ребенку, почему он этого не получит.

2. Прекратите оправдывать их плохое поведение!

Не нужно плохое поведение детей оправдывать словами «Это всего лишь дети», потому что они будут продолжать так себя вести.

Любовь к ребенку должна сочетаться с требовательностью. Вы должны следить за тем, чтобы ребенок соблюдал установленные правила и выполнял свои обязанности.

3. Не злитесь, если посторонние берутся воспитывать вашего ребенка

Сейчас ругать чужих детей равноценно преступлению - этого не позволено делать ни учителям, ни другим взрослым.

Не останавливайте того, кто ругает вашего ребенка по делу. Если учитель жалуется вам не его плохое поведение, не пытайтесь защитить ребенка, лучше прислушайтесь к словам постороннего человека. Не воспринимайте его слова, как укор, относитесь к ним, как к советам на будущее.

4. Учите их собственным примером

Вы как родитель являетесь неоспоримым авторитетом для ваших детей, поэтому они будут перенимать ваши привычки, повторять ваши слова, а иногда и действия в тех или иных ситуациях.

Следите за собой, и тогда вам не придется следить за вашими детьми.

5. Уделяйте внимание воспитанию детей

Очень просто отмахнуться от детей, когда они требуют вашего внимания, или дать им планшет и включить мультик, чтобы они оставили вас в покое.

Только потом не жалуйтесь на то, что они будут так же игнорировать вас, уставившись в экран компьютера, когда повзрослеют.

Уделяйте им внимание, учите быть терпеливыми, найдите способы развлечь их без использования планшета.

Давайте им обязанности согласно возрасту, доверьте помыть посуду или собрать игрушки, учите трудолюбию и ответственности за свои вещи.

Все это поможет им развиваться и постигать простые правила взаимодействия в социуме.