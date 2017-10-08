«Классическая» овсянка помогает от рака

Руководивший исследованием доктор Крис Сил заявил, что с тарелкой овсянки на завтрак по степени ее полезности может сравниться мало какой продукт. «В овсянке больше полезного пищевого волокна, чем в цельнозерновом хлебе. Также в ней совсем мало жиров и сахара, зато в наличии минералы: магний, железо, медь и витамины группы В», - высказался он в связи с этим.

В частности, осуществленное исследование представило данные о том, что ежедневное употребление в пищу 70-граммовой порции овсяной каши снижает уровень опасного холестерина в артериях на 7% - это результат, сопоставимый с эффектом от приема лекарств-статинов. Причем, в отличие от медикаментов, овсянка не несет с собой риска каких-либо нежелательных осложнений, пишет Medikforum.ru.

По словам ученых, после тарелки овсяной каши в желудке образуется гелевая субстанция, которая обволакивает стенки и вызывает чувство сытости. Но самое полезное свойство такого геля состоит в том, что он является превосходным кормом для хороших бактерий, укрепляющих иммунную систему и защищающих от воспалений, с которыми связано развитие онкозаболеваний.

Данную способность овсянке обеспечивает входящее в ее состав вещество бета-глюкан, утверждают ученые.