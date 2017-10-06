Пять плюсов для здоровья от регулярного употребления макарон

Обогащены белком. В одной порции макарон или пасты весом всего в 100 г содержится 12,5 белка. Он обеспечивает длительное чувство насыщения, придает изысканный вкус продукту, способствует набору мышечной массы и выполняет массу других полезных функций в организме, пишет Medikforum.ru.

Содержат волокна. Паста представляет собой великолепную комбинацию из углеводов, белков, жиров и пищевых волокон. В 100 граммах макарон из цельнозерновой пшеничной муки содержится в 3,5-4 раза больше волокон, чем в макаронах из твердой муки, что составляет 2,5 г.

Не содержат нездоровых жиров. Согласно исследованию, опубликованному журналом Nutrition and Diabetes, употребление пасты не является причиной ожирения. Напротив, это блюдо связано со снижением индекса массы тела. Не стоит забывать о том, что паста является частью здоровой средиземноморской диеты.

Низкий гликемический индекс. Широко известным фактом является то, что рафинированная мука тяжело переваривается, она повышает уровень инсулина в крови в течение длительного периода времени. Однако при приготовлении пасты гликемический индекс снижается, так что сильного скачка уровня сахара не будет.

Снижает риск инфекций. Сразу несколько исследований показали, что регулярные полтарелки пасты из цельнозерновой муки снижают риск хронических проблем со здоровьем вроде сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и проблем с пищеварением. Данное блюдо не увеличивает уровень холестерина, но является отличным источником углеводов и нутриентов.