Десятилетняя девочка победила рак груди

В 2015 году у Крисси появилась небольшая опухоль с правой стороны груди. Родители девочки, Трой и Аннетт, оба прежде болели онкологическими заболеваниями, поэтому сразу же отвели дочь к врачу. В итоге Крисси был поставлен диагноз «секреторная карцинома молочной железы». Это чрезвычайно редкий вид рака груди, который встречается примерно у одной из миллиона взрослых женщин. До сих пор было описано всего 15 случаев такого рака. Ребенку такой диагноз был поставлен впервые.

В декабре 2015 года 8-летняя в то время Крисси, которая еще даже ни разу в своей жизни не надевала бюстгальтер, перенесла мастэктомию. Чтобы не дать злокачественным клеткам попасть в лимфатическую систему, хирурги удалили все ткани правой груди девочки, пишет Deti.mail.ru.

Сейчас, спустя два года, врачи признали 10-летнюю Крисси полностью излечившейся от рака. «Если учесть все, через что ей пришлось пройти, она держится молодцом, – приводит газета Metro слова Аннетт. – Мы все в нашей семье так близко сталкивались с раком, что это, видимо, нас закалило».

Однако Аннетт предчувствует, что Крисси придется нелегко, когда начнется половое созревание и у ее подруг начнет расти грудь. Планируется, что в подростковом возрасте девочке проведут операцию по реконструкции правой груди. Правда, пока, по словам Аннетт, дочку эта проблема совершенно не волнует.

Надо сказать, что Крисси – не самая юная пациентка в мире, столкнувшаяся с раком молочной железы. В 2011 году СМИ сообщали о маленькой жительнице Канады Алише Хантер, у которой опухоль в груди нашли, когда ей было всего два года, а в трехлетнем возрасте малышка перенесла мастэктомию.