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Многоразовые сумки для продуктов назвали опасными

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Шопинг | ФОТО: Scanpix

Их неправильное использование чревато распространением патогенных бактерий. Многоразовые сумки для продуктов, сделанные из ткани или других материалов, приобрели в последние годы большую популярность среди обеспокоенных состоянием окружающей среды жителей развитых стран. Такие сумки обычно используют в качестве более правильной альтернативы одноразовым пластиковым пакетам, которые не разлагаются в природных условиях и загрязняют планету.

Однако, как предупреждает Британское Агентство по пищевым стандартам (Food Standards Agency, FSA) — правительственный орган, занимающееся проблемами, связанными с безопасностью продуктов, — пользоваться такими многоразовыми сумками нужно правильно, иначе вам грозит пищевое отравление, пишет Health.mail.ru.

Во-первых, согласно рекомендациям FSA, необходимо выделить отдельные сумки для сырых продуктов (сырого мяса, рыбы, курицы, яиц, немытых овощей) и продуктов, готовых к употреблению. Даже на внешней стороне упаковки сырого мяса, курицы или рыбы могут присутствовать патогенные бактерии, такие как сальмонелла, Campylobacter pylori и кишечная палочка. Если складывать все продукты в одну и ту же сумку, высок риск распространения пищевой инфекции.

В идеале, при походе в супермаркет у вас должны быть отдельные сумки для мяса, курицы или рыбы, для овощей и фруктов, для таких продуктов, как хлеб, печенье, макароны и так далее, и для продуктов бытовой химии и личной гигиены. Чтобы никогда не путать назначение сумок и при следующем походе в магазин не положить в «мясную» сумку хлеб, хорошо бы ввести цветовой код или как-то маркировать сумки, советуют в FSA.

Кроме того, после каждого использования следует проверять многоразовые сумки на предмет загрязнений (например, не протекло ли сырое мясо). Если сумка сделана из пластика, то в случае обнаружения таких протечек ее уже не стоит использовать. Матерчатую сумку следует постирать в стиральной машине. Вообще, многоразовые сумки необходимо регулярно мыть или стирать, вне зависимости от наличия видимых загрязнений. Пластиковые сумки также нужно выводить из употребления, если вы заметили на них следы износа.

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