Риск развода записан в генах

Как сообщается в пресс-релизе Университета Содружества Вирджинии (США), результаты исследования, проведенного группой университетских психологов совместно с их коллегами из Лундского университета (Швеция), будут опубликованы в ближайшем номере журнала Psychological Science, передает Health.mail.ru.

Чтобы разобраться, почему в некоторых семьях, из поколения в поколение, разводы встречаются чаще, чем в других, ученые проанализировали огромный массив данных о населении Швеции, взятый из Национального регистра.

В результате исследователи обнаружили, что люди, выросшие в приемных семьях, как правило, ведут себя в своей семейной жизни точно так же, как их биологические, а не приемные родители, братья и сестры.

Это открытие заставило ученых сделать вывод, что склонность к разводу заложена в генах, а не объясняется иными обстоятельствами, в первую очередь примером родителей. До сих пор считалось, что все дело исключительно в психологии — дети, пережившие развод родителей, вырастая, подсознательно копируют их поведение, так как пропускают через себя все перипетии семейного конфликта. Такие переживания, полагали психологи, ослабляют их стремление к сохранению своей собственной семьи и отрицательно влияют на личностные качества, необходимые для крепкого брака.

Тот факт, что склонность к разводу определяется генами, может изменить подход к семейной психотерапии, уверены авторы исследования. Например, если выяснится, что один из партнеров происходит из такой хронически «разводящейся» семьи, психотерапевт должен сосредоточиться в своей работе на тех сторонах его личности, которые, передаваясь по наследству, способствуют разрушению близких отношений.