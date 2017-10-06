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Камзолы и кроссовки: новая коллекция Louis Vuitton

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Николя Гескьер представил на Неделе моды в Париже весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton, в которой прошлое французской моды сочеталось с современностью. Фэшн-шоу дизайнера, прошедшее в одном из помещений Лувра, собрало звезд мировой величины: Наталья Водянова, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Алисия Викандер и многие другие пришли оценить новые идеи креативного директора бренда.

На подиуме были представлены камзолы, украшенные роскошной вышивкой в стиле барокко. Их Николя Гескьер предложил носить со спортивными шортами и кроссовками – одним словом, элементы моды прошлых веков вернулись в новом прочтении, пишет Spletnik.ru.

Гардероб для активного образа жизни по-прежнему актуален, поэтому платья продолжают сочетаться с удобными сникерсами и спортивными ботинками.

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