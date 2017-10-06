Камзолы и кроссовки: новая коллекция Louis Vuitton

На подиуме были представлены камзолы, украшенные роскошной вышивкой в стиле барокко. Их Николя Гескьер предложил носить со спортивными шортами и кроссовками – одним словом, элементы моды прошлых веков вернулись в новом прочтении, пишет Spletnik.ru.

Гардероб для активного образа жизни по-прежнему актуален, поэтому платья продолжают сочетаться с удобными сникерсами и спортивными ботинками.