Камзолы и кроссовки: новая коллекция Louis Vuitton

Николя Гескьер представил на Неделе моды в Париже весенне-летнюю коллекцию Louis Vuitton, в которой прошлое французской моды сочеталось с современностью. Фэшн-шоу дизайнера, прошедшее в одном из помещений Лувра, собрало звезд мировой величины: Наталья Водянова, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Алисия Викандер и многие другие пришли оценить новые идеи креативного директора бренда.
6 октября 2017 г., 16:48
На подиуме были представлены камзолы, украшенные роскошной вышивкой в стиле барокко. Их Николя Гескьер предложил носить со спортивными шортами и кроссовками – одним словом, элементы моды прошлых веков вернулись в новом прочтении, пишет Spletnik.ru.
Гардероб для активного образа жизни по-прежнему актуален, поэтому платья продолжают сочетаться с удобными сникерсами и спортивными ботинками.