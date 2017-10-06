Галерея: девичий стиль Miu Miu

На подиуме, как и ожидалось, среди других моделей была замечена Кайя Гербер, которая стала лицом Miu Miu еще в прошлом году, прорекламировав солнцезащитные очки марки.

Что до коллекции, то Миучча Прада сохраняет узнаваемые для бренда мотивы в виде ярких акцентов (если в зимних коллекциях это обычно шубы, то на сей раз — носки и гольфы) и девичьих принтов.

Смотрите сами!