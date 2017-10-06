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Галерея: девичий стиль Miu Miu

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В последний день Недели моды в Париже свои коллекции сезона весна-лето 2018 представили многие именитые Дома. Miu Miu в их числе. А пропустить шоу не смогли многие поклонница бренда — сестры Фаннинг, Эмили Ратажковски, Елена Перминова, Мирослава Дума, Мэгги Джилленхол и не только.

На подиуме, как и ожидалось, среди других моделей была замечена Кайя Гербер, которая стала лицом Miu Miu еще в прошлом году, прорекламировав солнцезащитные очки марки.

Что до коллекции, то Миучча Прада сохраняет узнаваемые для бренда мотивы в виде ярких акцентов (если в зимних коллекциях это обычно шубы, то на сей раз — носки и гольфы) и девичьих принтов.

Смотрите сами!

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