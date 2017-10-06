Скончался создатель бандажного платья

Причина смерти мужчины не названа. Основатель бренда Hervé Léger умер в возрасте 60 лет, сообщает Ivona.bigmir.net.

Французский кутюрье Эрве Леру родился 30 мая 1957 года. Его карьера началась с ассистирования Карлу Лагерфельду в Доме моды Chanel. Вскоре Эрве создавал кутюрные коллекции для Lanvin.

В 1989 году дизайнер придумал знаковые бандажные платья Hervé Léger, которые корректировали фигуру с помощью специальных лент из эластана и лайкры.

Его создание получилось очень неожиданным: Эрве машинально начал накручивать на манекен ленты для отделки одежды, что в итоге и стало знаменитым бандажным платьем.

Среди поклонниц бренда Hervé Léger знаменитая Дита фон Тиз, Элизабет Херли, Селин Дион, Перис Хилтон, Кристен Стюарт и Меган Фокс.