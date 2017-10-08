Низкокалорийный десерт: готовим диетический Наполеон из лаваша

Ленивый рецепт торта Наполеон из лаваша без выпечки. Это идеальный вариант, когда нет времени долго стоять у плиты.
Этот десерт по мотивам Наполеона готовится просто и быстро, а получается очень вкусным. Кусочек торта весом 100 г содержит 120 ккал, пишети Ivona.bigmir.net.
Ленивый Наполеон
Ингредиенты:
армянский лаваш
500 мл молока
2 ст.л кукурузного крахмала
2 ст.л. сухого обезжиренного молока
2 яичных желтка
ваниль
сахарозаменитель
Рецепт приготовления:
1. Разделить молоко на две части.
2. Одну часть молока подогреть в микроволновой печи.
3. В холодное молоко добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешать.
4. Добавить в смесь теплое молоко. Поставить крем на плиту и довести до загустения на медленном огне.
5. Остудить крем до комнатной температуры.
6. Вырезать лаваш по размерам формы 20 х 20 см.
7. Собрать торт, прослаивая листы кремом. Поставить в холодильник пропитаться.
8. Нарезать лаваш на кусочки и подсушить на сковороде. Посыпать готовый Наполеон крошками.