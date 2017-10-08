Низкокалорийный десерт: готовим диетический Наполеон из лаваша

Этот десерт по мотивам Наполеона готовится просто и быстро, а получается очень вкусным. Кусочек торта весом 100 г содержит 120 ккал, пишети Ivona.bigmir.net.

Ленивый Наполеон

Ингредиенты:

армянский лаваш

500 мл молока

2 ст.л кукурузного крахмала

2 ст.л. сухого обезжиренного молока

2 яичных желтка

ваниль

сахарозаменитель

Рецепт приготовления:

1. Разделить молоко на две части.

2. Одну часть молока подогреть в микроволновой печи.

3. В холодное молоко добавить все остальные ингредиенты и тщательно перемешать.

4. Добавить в смесь теплое молоко. Поставить крем на плиту и довести до загустения на медленном огне.

5. Остудить крем до комнатной температуры.

6. Вырезать лаваш по размерам формы 20 х 20 см.

7. Собрать торт, прослаивая листы кремом. Поставить в холодильник пропитаться.

8. Нарезать лаваш на кусочки и подсушить на сковороде. Посыпать готовый Наполеон крошками.