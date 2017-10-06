Кремы для груди: мифы и правда

Реклама большинства кремов и лосьонов для бюста уверяет нас в том, что эти средства станут панацеей от всех неприятностей: дряблости и сухости кожи, расширенных и склонных к закупориванию пор, морщин и пигментации. Но больше всего нам хочется верить аннотациям, которые обещают вернуть груди упругость и прежнюю форму, пишет Lady.tochka.net.

Что в действительности может крем для зоны декольте?

Выровнять тон кожи, осветлить пигментные пятна, следы пост-акне или веснушки;

Увлажнить и подпитать склонную к сухости кожу;

Способствовать очищению пор благодаря мягкому отшелушивающему действию.

Чего крем для бюста сделать не может?

Нужно смотреть правде в глаза: приподнять потерявшую форму грудь, к нашему сожалению, могут только специальные бюстгальтеры или специалисты пластической хирургии. Поэтому не стоит верить якобы подтягивающим и увеличивающим грудь продуктам, предлагаемым различными продавцами онлайн. Увеличить грудь крему не под силу - это факт. Он может, скажем, улучшить циркуляцию крови, повысить тонус кожи, и хорошо, если в его составе нет гормональных препаратов.

Ощущение подтяжки, которое появится за счет вяжущих и сужающих поры компонентов крема, окажется временным, а ты лишь потратишь время, деньги и душевные ресурсы. Поэтому мы рекомендуем тебе остерегаться непроверенных средств, а перед покупкой тщательно изучать отзывы.

Что ты можешь сделать для укрепления кожи в зоне декольте?

Спать на спине во избежание давления и растягивания кожи груди;

Поддерживать вес, чтобы избежать появления растяжек;

Следить за осанкой: сгорбленная спина не способствует тонусу кожи;

Регулярно заниматься спортом;

Внимательно подбирать подходящее белье.