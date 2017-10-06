Диетологи рассказали, как пить вино

Чтобы пить вино и не усваивать лишние калории, надо соблюдать меру и знать несколько диетологических и психологических секретов. Алкоголь в избыточных количествах не только вреден, но и калориен, так что его перебор чреват лишним весом.
Специалисты считают, что многое зависит от размера порции, пишет MedicineNet.com. Кроме того, имеет значение биологический пол. Женщинам имеет смысл ограничить себя примерно 150 мл в день. Мужчина, может позволить себе в два раза больше, 300 мл. Таков безопасный предел с точки зрения грамотного и здорового употребления алкоголя, подчеркивают эксперты, передает Medikforum.ru.
Одна порция красного сухого вина содержит примерно 125 калорий, порция белого сухого – 100 калорий. Если подливать вино себе в стакан, калорий тоже наберется больше. При этом чувства насыщенности вино вам не дает, поскольку пищевой ценности оно не имеет. Именно поэтому важно учитывать калории, связанные с выпивкой, - от них полнеют быстро и незаметно.
Специалисты советуют растягивать одну порцию вина с помощью меньших по объему бокалов и пить очень маленькими глотками.
«Налейте себе 60-90 миллилитров вина для начала. Таким образом вы предоставите себе возможность наполнить бокал дважды, не превысив калорийный порог», - конкретизировали диетологи.