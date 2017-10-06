Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Беременным нужны органинческие продукты для защиты ребенка от рака

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Беременность. | ФОТО: Scanpix

Будущим матерям необходимо получать с питанием органические продукты, как полагают ученые. Вызывающие рак компоненты в пестицидах могут через плаценту проникать в организм ребенка и повышать тем самым риск опухолей мозга.

Употребление продуктов питания, содержащих пестициды, особенно опасно в период беременности, так как из-за этого вырастает риск опухолей мозга у будущего ребенка. Исследователи из Французского института здравоохранения и медицинских исследований выяснили, что эти химические компоненты, которые достаточно часто используются для борьбы с полевыми вредителями, увеличивают риск рака мозга в 1,4 раза. Ученые считают, что пестициды содержат компоненты, которые вызывают рак. Судя по всему, они способны преодолевать барьер плаценты и попадать в организм ребенка от матери, пишет Medikforum.ru.

«Результаты нашего исследования являются еще одной причиной посоветовать будущим мамам ограничить употребление продуктов питания с пестицидами во время беременности, - как подчеркивают авторы исследования. - Ранее наши коллеги предположили, что содержащие максимальное количество подобной химии продукты вроде клубники, шпината и нектаринов лучше исключить из рациона либо употреблять в органическом виде. Меньше всего пестицидов содержат авокадо, сладкая кукуруза и ананасы, как показывают наблюдения».

Свои выводы французские ученые сделали на основе анализа здоровья 3 539 детей моложе 15 лет. Из этого количества у 437 были диагностированы опухоли мозга. Исследователи тщательно оценили диету матери во время беременности и выяснили, что присутствие продуктов, содержащих пестициды, увеличивало риск рака мозга у ребенка. Особую опасность представляют инсектициды, которые разрабатываются специально для уничтожения полевых вредителей из категории насекомых. Ученые полагают, что это связано сл значительно большей распространенностью инсектицидов среди фермеров, которые выращивают неорганические продукты.

Наверх