Беременным нужны органинческие продукты для защиты ребенка от рака

Употребление продуктов питания, содержащих пестициды, особенно опасно в период беременности, так как из-за этого вырастает риск опухолей мозга у будущего ребенка. Исследователи из Французского института здравоохранения и медицинских исследований выяснили, что эти химические компоненты, которые достаточно часто используются для борьбы с полевыми вредителями, увеличивают риск рака мозга в 1,4 раза. Ученые считают, что пестициды содержат компоненты, которые вызывают рак. Судя по всему, они способны преодолевать барьер плаценты и попадать в организм ребенка от матери, пишет Medikforum.ru.

«Результаты нашего исследования являются еще одной причиной посоветовать будущим мамам ограничить употребление продуктов питания с пестицидами во время беременности, - как подчеркивают авторы исследования. - Ранее наши коллеги предположили, что содержащие максимальное количество подобной химии продукты вроде клубники, шпината и нектаринов лучше исключить из рациона либо употреблять в органическом виде. Меньше всего пестицидов содержат авокадо, сладкая кукуруза и ананасы, как показывают наблюдения».

Свои выводы французские ученые сделали на основе анализа здоровья 3 539 детей моложе 15 лет. Из этого количества у 437 были диагностированы опухоли мозга. Исследователи тщательно оценили диету матери во время беременности и выяснили, что присутствие продуктов, содержащих пестициды, увеличивало риск рака мозга у ребенка. Особую опасность представляют инсектициды, которые разрабатываются специально для уничтожения полевых вредителей из категории насекомых. Ученые полагают, что это связано сл значительно большей распространенностью инсектицидов среди фермеров, которые выращивают неорганические продукты.