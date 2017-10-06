Три неожиданно полезных для кожи лица продукта

Дерматолог выделила продукты, которые по ее словам, полезны для здоровья кожи как в виде масок и скрабов, так и при употреблении в пищу. В частности, она посоветовала не бояться пить кофе Medikforum.ru.

«Кофе – это мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета», - отметила специалист. В день, по ее мнению, можно выпивать до трех больших чашек, - но строго без сахара.

Также полезным для кожи оказалось красное вино. Но, как пояснила косметолог, это справедливо, если в качестве закуски используя фрукты, а выпивается не более бокала в день. Тем, кто предпочитает закусывать шоколадом, следует знать, что его комбинация с алкоголем легко может вызывать неприятные аллергические проявления.

Помимо этого Эрин Гилберт посоветовала поддерживать тонус кожи томатной пастой или томатным соком.

«Помидоры богаты витаминами А, С и Е, бета-каротином, их применение в косметологии обусловлено способностью бороться с угрями и пигментацией, придавать коже здоровый вид», - поделилась специалист, напомнив попутно о том, что нужно избегать продуктов с сахаром даже в этой нише.