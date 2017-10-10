Певица Зара раскрыла секрет идеальной фигуры

"Когда не хватает времени на тренировку в спортзале, я всегда с большим удовольствием отправляюсь на пробежку рядом с домом, — говорит звезда. — Пожалуй, нет лучшего способа взбодриться с утра и настроиться на предстоящий день, а при этом избавиться от лишних мыслей.

К слову, перед пробежкой я не завтракаю, также советую и после воздержаться хотя бы на 40 минут от первого приема пищи. Тогда результат не заставит себя ждать, а калории, как известно, на свежем воздухе сжигаются быстрее. А еще бег дает удивительную возможность насладиться природой и, конечно, любимой музыкой в наушниках!", - рассказала звезда.