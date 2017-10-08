Фэшн головного мозга: даже не пытайтесь понять, что происходит на этих фото

Точно так же поступил и американский дизайнер Том Браун на показе в Париже.

Показ американского дизайнера Тома Брауна на Неделе моды в Париже открыли две модели в необъятных костюмах и с сетчатыми шлемами на головах.

GOL/Capital Pictures

На первый взгляд наряд моделей больше напоминал крупных женщин с обвисшей грудью. Определить, кого на самом деле хотел изобразить дизайнер, очень сложно. Как бы то ни было, выглядели костюмы все равно довольно странно.

Скорее всего, дизайнер хотел сделать акцент на морскую тематику, поскольку на подиуме все казалось воздушным и прозрачным.

Jonas Gustavsson/Sipa USA

Цель каждого творческого человека — удивить зрителя, и Тому Брауну это удаётся вот уже в который раз. К завершению показа он впустил в зал огромного единорога из прозрачного материала и кружева.

Jonas Gustavsson/Sipa USA