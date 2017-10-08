Не спешите ложиться под нож! Вначале подберите грудь в виртуальной реальности

Теперь технологии дополненной и виртуальной реальности позволяют женщинам, решившимся на пластическую операцию, посмотреть на то, как будет выглядеть их грудь после пластики, пишет Лайф.
Несколько клиник в Великобритании уже начали использовать 3D-симуляторы производства швейцарской компании Crisalix, чтобы женщины сначала посмотрели, как это будет выглядеть, а уже потом оплачивали пластическую операцию, пишет New York Post. В них можно показать, какой станет грудь, отрегулировать её размер, сделав больше или меньше. Жерар Ламб, представитель Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, считает, что это революционное изобретение.
Доктор рассказал, что эта технология применима не только в пластической, но и в коррекционной хирургии, так как учитывает расположение соска и шрамов. Недавно он опробовал очки виртуальной реальности на пациентке, которой сделали некачественную операцию после удаления раковой опухоли в груди, и с помощью этих технологий они смоделировали грудь, которую можно сделать из того, что наделал предыдущий хирург. Кроме того, с помощью этих очков можно посмотреть на результаты подтяжки живота и инъекции ботокса.