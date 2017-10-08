Не спешите ложиться под нож! Вначале подберите грудь в виртуальной реальности

Несколько клиник в Великобритании уже начали использовать 3D-симуляторы производства швейцарской компании Crisalix, чтобы женщины сначала посмотрели, как это будет выглядеть, а уже потом оплачивали пластическую операцию, пишет New York Post. В них можно показать, какой станет грудь, отрегулировать её размер, сделав больше или меньше. Жерар Ламб, представитель Британской ассоциации эстетических пластических хирургов, считает, что это революционное изобретение.

Раньше было всего три-четыре размера имплантов и женщина могла их оценить уже после операции. Новое программное обеспечение позволяет показать, как он будет выглядеть, учитывая мышцы

Доктор рассказал, что эта технология применима не только в пластической, но и в коррекционной хирургии, так как учитывает расположение соска и шрамов. Недавно он опробовал очки виртуальной реальности на пациентке, которой сделали некачественную операцию после удаления раковой опухоли в груди, и с помощью этих технологий они смоделировали грудь, которую можно сделать из того, что наделал предыдущий хирург. Кроме того, с помощью этих очков можно посмотреть на результаты подтяжки живота и инъекции ботокса.