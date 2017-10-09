Фото: Ирина Шейк показала шик в Вероне

На днях Ирина блеснула на ежегодном шоу Opera on Ice, которое спонсирует Intimissimi. Шейк появилась в шикарном блестящем зеленом платье с глубоким вырезом. Причем декольте акцентировало внимание на бра модели - разумеется, бра Intimissimi.

Тем временем российские профи социальных сетей сообщили, что Ирина обошла по доходам от рекламы в Сети звезду российского Insta Ольгу Бузову. И это несмотря на то, что у Бузовой на миллион больше подписчиков. «Не так важно, что у Бузовой десять миллионов подписчиков. Какому-то серьезному бренду, может быть, и даром не нужна у нее реклама, напротив, он даже не хочет свое имя связывать с ведущей "Дома-2"», – объяснил представитель агентства «Звезды и бренды» Вадим Кормилицын Dni.ru.

Отмечается, что стоимость рекламы в Insta Шейк весьма высока. Гораздо выше, чем у Бузовой. «При этом расценки Бузовой на уровне топовых инстаграмных звезд – 200-300 тысяч рублей за пост. Но привести пример ее серьезного рекламного контракта федерального масштаба вы не сможете», - поясняет профи.