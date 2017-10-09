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Невероятно! Когда эта эстонка вернулась из Нью-Йорка и устроила в Таллинне модный показ, все ахнули!

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В прошлую среду состоялось открытие таллинского фестиваля фильмов о моде MoeKunstiKino.

Приглашенные гости и пресса смогли насладиться мероприятием, на котором помимо документального фильма о Маноло Бланике в танцевальной форме была представлена и критикующая общество коллекция дизайнера Кристель Куслапуу Little Boys Blue. Сама Кристель недавно вернулась из Нью-Йорка, где проходила Неделя моды.

В рамках таллинского фестиваля фильмов о моде MoeKunstiKino в кинотеатре Sõprus будут показаны документальные фильмы о моде с 5 по 10 октября. Дополнительная информация на сайте www.moekunstikino.ee. Фестиваль представляет торговый центр Viru Keskus.

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