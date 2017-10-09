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Письмо читательницы: как развить гибкость после 44 лет?

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Тренировка. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Наталья в возрасте 44 лет задумалась о гибкости. Как кажется порталу Krasotka.ee, в таком возрасте женщины должны порхать. Давайте же скорее выслушаем вопрос и мнение специалиста.

"Подскажите, можно ли мне в 44 года развить гибкость? Гибкость у меня генетически не заложена. Мой рост 166см, вес 57 кг. Физическими упражнениями практически не занималась. Подскажите, какими упражнениями мне заниматься?" - спрашивает Наталья.

Отвечает персональный фитнес-тренер Виктория Монченко:

"Гибкость можно развить в любом возрасте и с разными исходными данными. Вы можете использовать самые простые комплексы для растяжки всех групп мышц, и постепенно увеличивать сложность. Так же можно использовать упражнения из йоги".

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.

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