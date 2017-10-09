Вот что нужно помнить после расставания с любимым мужчиной

Если кто-то не отвечает, это потому, что он не хочет или не считает важным отвечать тебе в первую очередь. Не принимай это на личный счет и оставайся сосредоточенной на своей цели и своем пути. У тебя прекрасная жизнь, и ты должна помнить это особенно в такие моменты. Помнить о чем-то большем, пишет Soulpost.ru.

Ты должна отпустить прошлое. Извлечь урок, но закончить главу, закрыть книгу. Ты не можешь вернуться назад и переписать ее, так что сделай вдох-выдох, поплачь, если нужно, но тебе нужно принять это и в тот же момент принятия отпустить и пойти дальше. Это не конец света, наоборот — твое жизненное путешествие продолжается так, как и должно, и все происходящие в нем перемены тоже должны быть. Позволь времени с этим справиться, время на твоей стороне, а тебе нужно стоять ровно и оставаться сильной.

Ты ничего не можешь контролировать в этом мире, кроме себя. Ты никого не можешь контролировать, кроме себя. Это значит жить и позволить жить другим. Не каждый должен быть таким как ты, и если ты хочешь иметь вокруг себя больше таких людей как ты, то не окружай себя неподходящими. Научись контролировать себя, потому что это сложнее всего, но и единственное, что ты действительно можешь контролировать.

Чтобы другие уважали твое время, ты первая должна научиться уважать его. Особенно, когда ты не работаешь по четкому графику. Тебе нужно оставаться сосредоточенной и сознательной. Ставь на первое место свои обязанности, а также себя. Если ты устала и знаешь, что завтра у тебя важный день, отмени все планы и отдохни. Потом ты скажешь себе спасибо.

Помни о своих достижениях. О том, какая ты красивая. Какая веселая. Какая заботливая. Какая умная. Какая целеустремленная. Какая амбициозная. Какая СЧАСТЛИВАЯ. Какая исключительная. Помни, кто ты и никогда не теряй это из виду.

Не позволяй твоим ошибкам съедать тебя заживо. Да, ты неидеальна, но это нормально. Ты будешь ошибаться. Это будет задевать твое эго. Но все зависит от твоей реакции на ситуацию. Уйди, прежде чем отреагировать на то, что тебя не касается. Контролируй свои поступки и эмоции. В моменты гнева или раздражения, или даже боли, лучше уйти и дай себе время обдумать все — и другому человеку тоже.

Побудь одна и прими это. Во время одиночества ты углубляешься в себя. Научись быть одной. Не забывай делать то, что доставляет тебе удовольствие с друзьями или без них.

Центром твоей жизни являешься ты, а не кто-либо другой. Ни мужчина, ни друг. Ты жила до них и наполняла свою жизнь чем-то. И нужно продолжать делать все это и учиться говорить «нет». Как бы настойчиво на тебя ни давили. Потому что тот, кто оказывает давит на тебя, не уважает себя, а значит и не любит тебя, а потому не сможет любить и тебя.