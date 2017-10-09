Психолог Михаил Лабковский: шесть истин, которые поднимут тебе настроение перед свиданием

Михаил Лабковский - практикующий психолог с 30-летним стажем, а последние 20 лет еще и теле- и радиоведущий. Его лекции больше похожи на публичные консультации.

Михаил рассуждает, что собираясь на свидание, редкая женщина не теряет уверенности, когда задумывается о своей внешности, которую, возможно, придется демонстрировать "во всей красе". Форма груди, целлюлит, морщинки, возраст… Достаточно ли ты сексуальна? Сомнениям нет числа.

"Если ты себе нравишься, то ты и ведешь себя как человек с высокой самооценкой, и тогда мужчина начинает обращать на тебя внимание. А размер груди, длина ног или объем зада никакого отношения к этому не имеют", - считает Михаил Лабковский.

Всего несколько секунд нужно человеку, чтобы решить, сексуален для него партнер или нет. Но это решение возникает на целом пласте переживаний, которые годами откладывались глубоко в подсознании. Сексуальное желание – сложная материя, но эти шесть несложных истин от Лабковского запросто поднимут тебе настроение перед свиданием.

Не забывай о своих желаниях и не стесняйся говорить о них открыто. Это поможет определить границы допустимого, а также даст твоему мужчине понятную инструкцию и избавит его от необходимости угадывать, что делать и как себя вести.

Возрастные изменения не делают женщину непривлекательной – это досадный стереотип, которым мы обязаны гипертрофированному культу молодости, который царит вокруг. Двадцатилетнюю женщину любят не за то, что она двадцатилетняя, а за то, что она нравится сама себе и любит сама себя.

Море социальных штампов на деле оказывается нежизнеспособными: замуж можно выйти в любом возрасте, хотят не только красоток, не существует специальных мест, где можно знакомиться с правильными мужчинами, и нет никакого набора умений, минимально необходимого, чтобы тебя любили.

Нет никакого универсального набора для сексуальности. Сексуально то тело, которое любимо его хозяйкой. Секс – это не тело, вес и возраст. Секс идет изнутри: как только ты начинаешь нравиться себе, как тут же находится и пара, и внимание, и отношения.

Тебе не обязательно носить неудобную обувь и одежду, чтобы выглядеть сексуально.Чем больше в твоем образе призыва "взять тебя немедленно", тем выше шанс, что твои ожидания от отношений не оправдаются.

Возраст, внешность и характер – три вещи, которые не играют роли. Люди в итоге рассматривают не внешность, а самоощущение и внутренний настрой.