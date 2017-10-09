Топ-10 самых вредных продуктов для беременных

В период беременности любой женщине нужно помнить, что то, чем она питается, является фундаментом для развития малыша. Поэтому очень важно есть полезную пищу и исключить то, что может плохо повлиять на организм мамы и ребенка, пишет Lady.tochka.net.

Сегодня Галина Климовская, педиатр с 25-летним опытом, расскажет именно о них, о вредных продуктах и выделит ТОП-10 самых-самых вредных продуктов для беременных: