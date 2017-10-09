Не ты ли это? Определены четыре типа пьющих людей

Проведя исследование, в котором приняли участие 374 студента крупных университетов Среднего Запада, ученые из университета Миссури назвали четыре основных типа пьющих людей.
При этом были использованы знакомые всем образы, пишет Ridus.ru.
Первый тип получил название в честь выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. К этой самой многочисленной категории пьяниц относятся 40% всех пьющих. Они отличаются тем, что практически не меняются, сколько бы ни выпили.
К типу, названному "Мэри Поппинс", можно отнести тех, кто во всем ищет идеал. От алкоголя им становится только лучше, и они легче идут на контакт.
Третий тип — "Чокнутый профессор". Любители кино знают, что такое прозвище было у героя Эдди Мерфи из одноименной комедии. Принадлежащие к этой группе люди являются интровертами, которые, когда пьют, избавляются от своих комплексов и демонстрируют самые яркие свои стороны.
Те же пьющие, которые относятся к типу "Мистер Хайд", в состоянии алкогольного опьянения превращаются в своего злого двойника и проявляют самые темные свои стороны: враждебность, грубость и безответственность.
Выявление перечисленных типов поможет ученым успешно применять полученную информацию в борьбе с алкоголизмом, пишет Time.