Не ты ли это? Определены четыре типа пьющих людей

При этом были использованы знакомые всем образы, пишет Ridus.ru.

Первый тип получил название в честь выдающегося американского писателя Эрнеста Хемингуэя. К этой самой многочисленной категории пьяниц относятся 40% всех пьющих. Они отличаются тем, что практически не меняются, сколько бы ни выпили.

К типу, названному "Мэри Поппинс", можно отнести тех, кто во всем ищет идеал. От алкоголя им становится только лучше, и они легче идут на контакт.

Третий тип — "Чокнутый профессор". Любители кино знают, что такое прозвище было у героя Эдди Мерфи из одноименной комедии. Принадлежащие к этой группе люди являются интровертами, которые, когда пьют, избавляются от своих комплексов и демонстрируют самые яркие свои стороны.

Те же пьющие, которые относятся к типу "Мистер Хайд", в состоянии алкогольного опьянения превращаются в своего злого двойника и проявляют самые темные свои стороны: враждебность, грубость и безответственность.

Выявление перечисленных типов поможет ученым успешно применять полученную информацию в борьбе с алкоголизмом, пишет Time.