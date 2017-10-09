Что мужчины думают о сексе на одну ночь

Психологи пообщались с тремя мужчинами, которые пожелали остаться неназванными, и выяснили, что их привлекает в сексе на одну ночь, а что – отталкивает, пишет Ivona.

Мужчина А (23 года, секс на одну ночь впервые случился в 20 лет)

Впервые А занимался сексом на одну ночь, когда отдыхал за границей. Его партнерша также приехала на отдых, и они не были заинтересованы в том, чтобы обмениваться контактами и поддерживать общение.

“Да, я это сделал, и это было очень приятно. Два человека встретились на одну ночь, получили массу удовольствия и разошлись в разные стороны“, – вспоминает А.

30% сексуальных контактов А – кратковременные связи на одну ночь. Он не избегает длительных отношений и предполагает, что с появлением постоянного сексуального партнера он перестанет заниматься беспорядочным сексом, однако, до тех пор он намерен получать удовольствие по максимуму.

“Когда я заинтересован просто в сексе, я честно говорю девушке, что не ищу отношений, показывая тем самым свои истинные намерения. Если ее это устраивает, то мы проводим вместе время. Я не хочу врать и уговаривать девушку лечь со мной в постель, используя при этом обман. У меня тогда совесть не будет чиста“, – говорит А.

Когда А случайно встречает свою бывшую партнершу, он ее не игнорирует и относится весьма дружелюбно, однако дает понять, что намеренно встречаться с ней второй или третий раз он не собирается.

Мужчина Б (22 года, секс на одну ночь впервые случился в 20 лет)

Первый секс на одну ночь у Б случился с университетской сокурсницей. Они некоторое время общались через социальную сеть, но потом девушка сделала первый шаг и предложила Б переспать с ней. Она тогда только рассталась со своим бойфрендом. Позже Б было неловко встречать девушку в университете и он старался избегать ее общества, так как решил, что это было ошибкой.

В сексуальной жизни Б только 10-20% связей приходятся на случайный секс. Парень верит в преданные отношения и мечтает о том, чтобы встретить свою вторую половинку. Секс на одну ночь считает холодным и предпочел бы ему секс по дружбе, если бы перед ним встал такой выбор.

Верит в возможность долгосрочных отношений после первой ночи секса. Один раз так и произошло: после совместной ночи они разговорились и решили встретиться еще, после чего начали встречаться. Отношения продлились семь месяцев и Б с теплотой вспоминает об этом периоде его жизни.

Несмотря на имеющийся положительный опыт, старается избегать случайных связей, потому что они не приносят ему чувства удовлетворения.

Мужчина В (24 года, секс на одну ночь впервые случился в 17 лет)

“Мы общались в одной компании, но знали друг друга не очень хорошо. Как-то раз мы переспали, и после этого я больше ничего о ней не слышал, наши пути разошлись“, – вспоминает мужчина о своем первом опыте секса на одну ночь.

В сексуальной жизни В 70% контактов приходятся на случайные связи. Однако сейчас он старается свести их к минимуму, так как в данный момент находится в отношениях.

“Я женат, но скучаю по тому времени, когда я мог заниматься сексом с кем угодно и когда угодно. Мне этого действительно не хватает“, – признается В.

Все долгосрочные отношения В с девушками начинались с секса на одну ночь. При этом В не осуждает девушек за подобное поведение, так как сам поступает точно так же.

“Я уважаю всех женщин и ненавижу мужчин, которые осуждают их за случайные сексуальные связи и говорят о том, что эти женщины – легкомысленные или слишком доступные“, – считает В.

Признается, что секс с многочисленными партнерами быстро надоедает.

“Когда связи становятся неразборчивыми, приходит желание проснуться в одной постели с любимой женщиной, обнять ее, поцеловать, заняться с ней сексом. Со случайными девушками такого не происходит“, – делится мыслями В.