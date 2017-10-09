Как заинтересовать ребенка чтением: советы для матерей (ВИДЕО)

Итак, существует несколько советов, которые помогут вам заинтересовать своего ребенка чтением, пишет Ivona.

1. Попросите ребенка почитать вам, младшей сестре или бабушке с дедушкой. Это будет новая роль и новый опыт, вместе с которым к ребенку придет ощущение нужности и благодарности за его старания. Еще один важный момент – это выбор книги. Постарайтесь не придираться к самостоятельному выбору ребенка, пусть читает то, что сам хочет в данный момент.

2. Старайтесь покупать для ребенка красивые книги – именно из-за красочного оформления к ним он потянется в первую очередь. Когда он рассматривает картинки, попросите его дополнительно прочитать, что написано под ними в книге. Это будет почти незаметным, но важным шагом.

3. Найдите ребенку друга по переписке или пишите ему письма сами. Письма любят читать все, а особенно когда они написаны для конкретного человека. Превратите это в игру и переписывайтесь на интересующие ребенка темы в бумажном формате.

4. Прочитайте ребенку часть сказки, а продолжение предложите дочитать самостоятельно. Если сюжет его действительно увлек, он обязательно дочитает до конца уже сам.

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