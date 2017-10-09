Опасность рядом: самые грязные предметы, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно

На самом деле это не совсем так – опасность сиденья унитаза как источника патогенных микроорганизмов сильно преувеличена. А вот другие предметы, к которым вы прикасаетесь гораздо чаще, таят в себе не меньшую опасность для здоровья, пишет Mixnews.lv.

Кухонная губка

О губке, как о самом грязном предмете на кухне, говорилось уже неоднократно. Многие исследователи считают, что этот достаточно безобидный с виду предмет гораздо грязнее унитаза.

На влажной губке прекрасно растут и размножаются сальмонелла и кишечная палочка, а также кампилобактерии, являющиеся распространенной причиной пищевых отравлений.

Простерилизовать губку, сделав ее полностью безопасной, практически невозможно, а это значит, что единственный способ обезопасить себя и свой дом – почаще менять этот кухонный аксессуар. Примерно раз в неделю.

Кухонное полотенце

Полотенце, которым вы вытираете руки после готовки и мытья посуды – тоже место размножения множества не самых полезных микроорганизмов. На поверхности полотенец часто присутствует тот же набор бактерий, что и на поверхности кухонных губок. Количество же их, согласно результатам одного исследования, чуть ли не на четверть больше.

Ученые советуют переходить на бумажные полотенца, а при невозможности это сделать стирать кухонные хотя бы раз в два дня.

Постельное белье

Кажется, что ваша кровать – место чистоты, уюта и комфорта? Не будем спорить насчет уюта, но вот насчет чистоты ученые сомневаются. Люди потеют во сне, а значит, что простыни, подушки и одеяла становятся идеальной средой для размножения бактерий и роста грибков. Добавьте к этому многочисленные кожные чешуйки, которыми буквально усыпана ваша кровать, и получите практически курортные условия для роста микроорганизмов. Ученые рекомендуют менять постельное белье раз в неделю или даже чаще.

Гантели и тренажеры

Эксперты ресурса FitRated утверждают, что инвентарь в спортзале не менее опасен, чем территория вашей кухни. Для своего исследования авторы взяли пробы с поверхности различных тренажеров и выяснили, какие бактерии и в каких количествах на них обитают.

Оказалось, что количество бактерий, обитающих на гантелях, в 360 раз превышало их количество на том самом пресловутом ободке унитаза. Менять гантели так часто как кухонные губки, конечно, довольно проблематично, но зато их гораздо проще дезинфицировать. Ученые советуют протирать спортивный инвентарь (не только гантели, но и поручни тренажеров) до и после тренировки, а самим спортсменам чаще мыть руки и стараться не дотрагиваться до лица.

Дверные ручки

Ручки дверей относятся к тем предметам, до которых ежедневно дотрагиваются самые разные люди. Патогенные микроорганизмы могут задерживаться на их поверхности, а потом попадать на руки и слизистые.

Люди хватаются за дверные ручки постоянно: микроорганизмы не успевают погибнуть и успешно передаются от одного к другому. В ходе одного исследования было показано, что нанесенные на поверхность дверной ручки вирусы менее, чем за 4 часа распространились по довольно большому офису, инфицировав примерно половину сотрудников.

Список окружающих нас предметов, которые могут быть потенциальным источником заражения, можно продолжать. Впрочем, не все так плохо. Соблюдение самых простых мер безопасности поможет не заразиться или хотя бы снизить риск инфицирования.

Регулярно мойте руки, постарайтесь отучиться регулярно дотрагиваться руками до лица и особенно до глаз, чаще стирайте полотенца и постельное белье – в этом случае вероятность заразиться чем-то существенно уменьшится.